В ассоциации «Росчайкофе» прокомментировали исследование чая

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН прокомментировал исследование чая в пакетиках, проведённое всероссийским союзом потребителей «Росконтроль».

«В целом индустрия, люди, имеющие отношение к этому продукту и профессионально занимающиеся им, воспринимают такого рода исследования скептически», — заявил он.

По его словам, главным, пусть и неидеальным, показателем качества является статистика продаж.

Как отметил Чантурия, чай должен быть вкусным для человека, который его покупает и пьёт, и если какой-то сорт нравится конкретному человеку, то совершенно неважно, как называется марка и какие у неё технические параметры.

«Безусловно, я сейчас говорю о продуктах, которые безопасны», — уточнил он.

Ранее ФАН сообщало, что «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках.