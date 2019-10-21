В ассоциации «Росчайкофе» прокомментировали исследование чая
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«В целом индустрия, люди, имеющие отношение к этому продукту и профессионально занимающиеся им, воспринимают такого рода исследования скептически», — заявил он.
По его словам, главным, пусть и неидеальным, показателем качества является статистика продаж.
Как отметил Чантурия, чай должен быть вкусным для человека, который его покупает и пьёт, и если какой-то сорт нравится конкретному человеку, то совершенно неважно, как называется марка и какие у неё технические параметры.
«Безусловно, я сейчас говорю о продуктах, которые безопасны», — уточнил он.
Ранее ФАН сообщало, что «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках.