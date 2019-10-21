Автор LinguaLeo пройдёт лечение в психиатрическом стационаре

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Создатель приложения по изучению иностранных языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров, который в мае 2019 года зарезал свою сестру в Башкирии, отправлен на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.
Автор LinguaLeo пройдёт лечение в психиатрическом стационаре
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«По итогам разбирательства с участием государственного обвинителя районный суд вынес решение о применении в отношении подсудимого принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Дюртюлинской межрайонной прокуратуры Башкирии.

2 мая 2019 года Абдулнасыров, находясь дома в селе Дюртюли, поссорился с сестрой и нанёс ей несколько ножевых ранений, в результате которых она скончалась. На место прибыла мать и вызвала полицию.

Уточняется, что обвиняемый не стал скрываться от правоохранителей и сознался в содеянном.

Позднее сообщалось, что у убийцы обнаружено психическое расстройство.

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