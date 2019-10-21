В Тверской области завершили расследование по делу о ДТП с 13 погибшими

В Тверской области завершили расследование уголовного дела о ДТП с 13 погибшими, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Индивидуальный предприниматель, гендиректор ООО «Автодом», учредитель ООО «ТрансАвто» и директор ООО «ТрансАвто» обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности гибель людей.

Авария произошла 5 октября 2018 года. Установлено, что водитель микроавтобуса Ford Transit находился в болезненном и крайне утомлённом состоянии и допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ.

«Разделение на несколько организаций являлось условным, фактически ими руководили одни лица. Они совершали действия и бездействие, которые привели к систематическому нарушению порядка труда и отдыха водителей, фиктивному проведению мероприятий по выпуску транспортных средств на рейс», — рассказали следователи.

По их словам, водители не были официально трудоустроены. Не проводились стажировки и инструктаж, транспортные средства хранились по месту жительства водителей, документы передавались с фиктивными отметками о проведённых мероприятиях.

В ходе предварительного расследования обвиняемые активно противодействовали следствию. Тем не менее собрана достаточная доказательственная база. В ближайшем будущем дело направят в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП на 195-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень погибли три человека.