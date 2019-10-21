Эксперт оценила перспективы роста безработицы в России

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева в беседе с Nation News оценила перспективы роста безработицы в России.

«Мне очень странно слышать все эти новости о «сокращении каждого десятого сотрудника». И второй важный момент заключается в том, что наш российский рынок труда устроен таким образом, что чтобы ни происходило, у нас увольнений не бывает», — заявила она.

По её словам, нет никаких факторов, чтобы говорить, что рынок меняется.

Как отметила Малеева, стагнация хороша тем, что её легко прогнозировать, и пока можно сказать, что никаких радикальных изменений не ожидается.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН заявила, что скачка безработицы в 2020 году не будет.