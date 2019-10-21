В Приморье проводят проверку по факту гибели туристки при попытке сделать селфи

В Приморском крае проводят проверку по факту гибели туристки при попытке сделать селфи, сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл 19 октября во время корпоративного похода в ущелье Дарданеллы. 41-летняя женщина решила сфотографироваться, но оступилась и сорвалась со скалы.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия проведён осмотр, назначена судебная экспертиза, опрашиваются очевидцы», — заявили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Ранее издание Newinform сообщало, что в Нижегородской области подросток погиб при попытке сделать селфи.