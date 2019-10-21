СМИ: В Госдуме предложили изменить порядок работы китайских турфирм в России

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В Госдуме предложили изменить порядок работы китайских турфирм в России, сообщает газета «Известия».
СМИ: В Госдуме предложили изменить порядок работы китайских турфирм в России
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«Все юани граждан КНР, приезжающих к нам, остаются у китайских рестораторов, туроператоров и перевозчиков. Нам нужно сделать так, чтобы доходы от туризма шли в российскую экономику, а не в китайскую или любую другую», — заявил Михаил Дегтярёв, председатель комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

По его словам, к улучшению качества туристических услуг в России должно привести и принятие закона об аккредитации экскурсоводов, над которым будет работать профильный комитет Госдумы.

Документ внесли на рассмотрение депутаты петербургского заксобрания во главе с Алексеем Макаровым в июне 2019 года. Главное положение документа — для работы гидом обязательным станет наличие российского гражданства.

Китайская сторона поддерживает инициативу Москвы, сказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Есть такие частные предприятия, где впереди работают русские, а позади — владельцы китайцы», — отметил дипломат. По его словам, если цена путешествия в Россию дешевле, чем авиабилеты из Китая в Россию, то это уже ненормально.

Как отметил посол, необходимо совместно навести порядок, разработать единый стандарт обслуживания туристов.

Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщало, что в Петербурге рассказали о планах по работе с туристами из Китая.

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