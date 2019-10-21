Эксперт оценил идею избавить детей от уплаты услуг на вывоз мусора

Заместитель гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Вячеслав Духин прокомментировал идею пересмотра тарифов на вывоз отходов.

«Дети создают мусора точно не меньше взрослых. В отдельные периоды своей жизни — больше. Возможно, разумно говорить о льготах для многодетных семей, как на оплату электричества и других коммунальных услуг, но это будет мера социальной поддержки, экономика отрасли здесь ни при чём», — пояснил он телеканалу «360».

По мнению специалиста, если избавить детей от платы, то эту сумму придётся переложить на другую категорию граждан. В настоящее время тариф на вывоз отходов для всех граждан составляет 100-150 рублей, но он не учитывает их возраст.

Ранее «Известия» сообщили, что в России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми. Письмо с этой инициативой направила главе Минстроя Владимиру Якушеву общественная организация «Деловая Россия».