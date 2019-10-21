Эксперт оценил идею избавить детей от уплаты услуг на вывоз мусора

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Заместитель гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Вячеслав Духин прокомментировал идею пересмотра тарифов на вывоз отходов.
Эксперт оценил идею избавить детей от уплаты услуг на вывоз мусора
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«Дети создают мусора точно не меньше взрослых. В отдельные периоды своей жизни — больше. Возможно, разумно говорить о льготах для многодетных семей, как на оплату электричества и других коммунальных услуг, но это будет мера социальной поддержки, экономика отрасли здесь ни при чём», — пояснил он телеканалу «360».

По мнению специалиста, если избавить детей от платы, то эту сумму придётся переложить на другую категорию граждан. В настоящее время тариф на вывоз отходов для всех граждан составляет 100-150 рублей, но он не учитывает их возраст.

Ранее «Известия» сообщили, что в России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми. Письмо с этой инициативой направила главе Минстроя Владимиру Якушеву общественная организация «Деловая Россия».

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