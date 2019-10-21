СМИ: В России предложили ввести профессиональный стандарт для работы коучей

В России предложили ввести профессиональный стандарт для работы коучей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо депутатов Госдумы к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

«Дикий сегмент коуч-рынка России активно присутствует в интернет-пространстве, использует маркетинговые и рекламные технологии для продвижения своих продуктов, терроризирует соцмедиа», — отмечается в послании.

Как заявил автор инициативы Виктор Зубарев, компетенции многих участников этого рынка не просто вызывают сомнения, но и дают заведомо ложные установки бизнесу.

По его словам, вернуть доверие позволит введение профессионального стандарта. Депутат считает, что для своевременной подготовки специалистов новых отраслей нужно в целом пересмотреть систему стандартизации профессий.

В Минтруде, со своей стороны, сказали, что не занимаются непосредственно разработкой профессионального стандарта, но ведомство координирует разработку подобных документов.

Ранее сообщалось, что в России разработали стандарт подготовки тренеров-преподавателей.