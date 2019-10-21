В ФНПР оценили сообщения о массовых сокращениях в 2020 году
- РИА Новости
«Здесь ситуация достаточно проста. Не ясны отрасли, которые в настоящий момент выступали бы при нынешних темпах экономического развития в качестве драйверов для, соответственно, пресловутого развития и для возможности создания новых рабочих мест», — приводит РИА Новости слова Шершукова.
Он отметил, что в ряде отраслей имеются проблемы.
По его словам, вопрос о возможных сокращениях «остаётся открытым», так как тренд в экономике, по его словам, «нейтрально-негативный».
Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter сообщила о том, что в России в 2020 году почти каждая десятая компания готовится провести сокращение сотрудников.
При этом в Минтруде заявили, что в настоящее время рынок труда находится в стабильном состоянии. В ведомстве отметили, что работодатели заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий.