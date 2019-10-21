В ФНПР оценили сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что прогнозировать возможные сокращения в 2020 году сложно. По его словам, не ясны отрасли — драйверы развития для создания новых рабочих мест.

«Здесь ситуация достаточно проста. Не ясны отрасли, которые в настоящий момент выступали бы при нынешних темпах экономического развития в качестве драйверов для, соответственно, пресловутого развития и для возможности создания новых рабочих мест», — приводит РИА Новости слова Шершукова.

Он отметил, что в ряде отраслей имеются проблемы.

По его словам, вопрос о возможных сокращениях «остаётся открытым», так как тренд в экономике, по его словам, «нейтрально-негативный».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter сообщила о том, что в России в 2020 году почти каждая десятая компания готовится провести сокращение сотрудников.

При этом в Минтруде заявили, что в настоящее время рынок труда находится в стабильном состоянии. В ведомстве отметили, что работодатели заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий.