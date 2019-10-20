СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге
- РИА Новости
Как указали в ведомстве, погибли двое коммунальных рабочих, 2000 и 1986 годов рождения.
«Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к допросу возможных очевидцев, тела умерших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти», — заявили в СК.
Вечером 19 октября сообщалось, что двое сотрудников коммунальной службы в Екатеринбурге попали под обрушение грунта во время проведения земляных работ.
Позднее их тела подняли на поверхность.