СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.
СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Как указали в ведомстве, погибли двое коммунальных рабочих, 2000 и 1986 годов рождения.

«Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к допросу возможных очевидцев, тела умерших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти», — заявили в СК.

Вечером 19 октября сообщалось, что двое сотрудников коммунальной службы в Екатеринбурге попали под обрушение грунта во время проведения земляных работ.

Позднее их тела подняли на поверхность.

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