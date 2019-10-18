В Ростовской области обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны

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У разъезда Закадычное Новониколаевского сельского поселения местный житель обнаружил склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на ДПЧС по Ростовской области.
В Ростовской области обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Мужчина совершил находку, когда пошёл за грибами в лесополосу. На складе находилось 79 снарядов.

В этот же день боеприпасы были обнаружены во время хозяйственных работ в Аксайском и Константиновском районах и в Таганроге. Общее число найденных за день взрывоопасных предметов составило 83.

Всего с начала года на территории региона обезвредили более 500 боеприпасов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге обезвредили боеприпас времён войны.

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