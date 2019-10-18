В Ростовской области обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Мужчина совершил находку, когда пошёл за грибами в лесополосу. На складе находилось 79 снарядов.
В этот же день боеприпасы были обнаружены во время хозяйственных работ в Аксайском и Константиновском районах и в Таганроге. Общее число найденных за день взрывоопасных предметов составило 83.
Всего с начала года на территории региона обезвредили более 500 боеприпасов.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге обезвредили боеприпас времён войны.