В Ростовской области обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны

У разъезда Закадычное Новониколаевского сельского поселения местный житель обнаружил склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на ДПЧС по Ростовской области.

Мужчина совершил находку, когда пошёл за грибами в лесополосу. На складе находилось 79 снарядов.

В этот же день боеприпасы были обнаружены во время хозяйственных работ в Аксайском и Константиновском районах и в Таганроге. Общее число найденных за день взрывоопасных предметов составило 83.

Всего с начала года на территории региона обезвредили более 500 боеприпасов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге обезвредили боеприпас времён войны.