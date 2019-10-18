Эксперт прокомментировала предложение запретить пластиковые пакеты

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Доцент кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ Александра Ершова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.
Эксперт прокомментировала предложение запретить пластиковые пакеты
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В частности, она отметила неэффективность пакетов из биоразлагаемого пластика.

«Процесс биоразложения пакета может происходить только при определённых условиях, которые не могут быть обеспечены на обычных свалках. Например, особыми бактериями под высоким давлением или при высокой температуре», — пояснила эксперт.

Ершова поддержала инициативу запретить пластиковые пакеты на государственном уровне, что позволит гражданам начать активнее пользоваться многоразовыми сумками.

По её словам, пакеты загрязняют не только сушу, но и Мировой океан.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН прокомментировал предложение Роспотребнадзора.

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