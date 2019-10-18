СМИ: Жителю Петербурга грозит уголовное дело за сообщение о ложном минировании

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Жителю Санкт-Петербурга грозит уголовное дело за сообщение о ложном минировании, информирует kp.ru со ссылкой на источник.
СМИ: Жителю Петербурга грозит уголовное дело за сообщение о ложном минировании
  • РИА Новости

По имеющимся данным, звонок пришлось срочно проверять сотрудникам полиции Калининского района вечером 17 октября.

Личность звонившего установили быстро, поскольку он обратился в правоохранительные органы с мобильного телефона. Им оказался мужчина 1980 года рождения, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере.

Прибывшие на место полицейские обнаружили звонившего, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Медики отвезли мужчину в психиатрическую больницу. Дело могут завести по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме.

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