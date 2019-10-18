В Подмосковье задержали подозреваемых в серии краж из частных домов

В Московской области задержали семерых жителей города Электростали, подозреваемых в серии краж из частных домов, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт МВД России.

Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, пятеро из задержанных ранее были судимы.

По имеющимся данным, злоумышленники проникали в жильё через окна. Они похищали ювелирные украшения, верхнюю одежду, электроинструменты и личные вещи потерпевших. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 1,6 млн рублей.

Задержанные могут быть причастны к совершению восьми подобных преступлений на территории региона.

Заведены уголовные дела. Четыре человека арестованы, трое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор участникам банды, совершившей 40 краж.