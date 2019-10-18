В Подмосковье задержали подозреваемых в серии краж из частных домов
- РИА Новости
Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, пятеро из задержанных ранее были судимы.
По имеющимся данным, злоумышленники проникали в жильё через окна. Они похищали ювелирные украшения, верхнюю одежду, электроинструменты и личные вещи потерпевших. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 1,6 млн рублей.
Задержанные могут быть причастны к совершению восьми подобных преступлений на территории региона.
Заведены уголовные дела. Четыре человека арестованы, трое находятся под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор участникам банды, совершившей 40 краж.