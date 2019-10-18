На ЧФ прошли учения с участием расчётов зенитных комплексов «Панцирь»
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Они отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника.
«Для максимального приближения обстановки к реальным условиям на позиционный район, где располагались комплексы, совершила нападение диверсионно-разведывательная группа условного противника», — рассказали в пресс-службе.
Военнослужащие отбили нападение и условно поразили все назначенные цели.
Ранее контр-адмирал Владимир Богдашин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о качествах настоящего командира корабля.