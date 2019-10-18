На ЧФ прошли учения с участием расчётов зенитных комплексов «Панцирь»

На Черноморском флоте прошли учения с участием расчётов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Они отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника.

«Для максимального приближения обстановки к реальным условиям на позиционный район, где располагались комплексы, совершила нападение диверсионно-разведывательная группа условного противника», — рассказали в пресс-службе.

Военнослужащие отбили нападение и условно поразили все назначенные цели.

Ранее контр-адмирал Владимир Богдашин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о качествах настоящего командира корабля.