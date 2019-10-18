В России предложили ввести обязательный урок плавания во всех школах
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Инициатива призвана снизить смертность детей в разгар купального сезона. О проведённой работе министерства должны отчитаться до конца мая 2020 года.
Кроме того, губернаторам предложили проводить спортивные мероприятия в шаговой доступности от места жительства.
Вице-президент международного комитета по защите прав человека Александр Ионов заявил, что это хорошая инициатива, но в некоторых регионах могут быть нюансы.
«Во многих сёлах в школах даже нет туалета, и сначала нужно заботиться об их наличии, а уже потом думать о бассейнах и прочих вещах», — пояснил он.
При этом, как сказал Ионов, было бы хорошо, если бы бассейны появились там, где это возможно.
«С детьми будут заниматься профессиональные инструкторы, которые расскажут о технике безопасности на воде», — добавил он.
Ранее Gorod55.ru сообщал, что в Омской области завели уголовное дело по факту гибели 10-летнего ребёнка в Иртыше.