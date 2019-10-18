В России предложили ввести обязательный урок плавания во всех школах

Правкомиссия по профилактике правонарушений поручила Минспорту, Минпросвещения и МЧС изучить возможность введения обязательного урока плавания во всех школах России, сообщает ФАН.

Инициатива призвана снизить смертность детей в разгар купального сезона. О проведённой работе министерства должны отчитаться до конца мая 2020 года.

Кроме того, губернаторам предложили проводить спортивные мероприятия в шаговой доступности от места жительства.

Вице-президент международного комитета по защите прав человека Александр Ионов заявил, что это хорошая инициатива, но в некоторых регионах могут быть нюансы.

«Во многих сёлах в школах даже нет туалета, и сначала нужно заботиться об их наличии, а уже потом думать о бассейнах и прочих вещах», — пояснил он.

При этом, как сказал Ионов, было бы хорошо, если бы бассейны появились там, где это возможно.

«С детьми будут заниматься профессиональные инструкторы, которые расскажут о технике безопасности на воде», — добавил он.

Ранее Gorod55.ru сообщал, что в Омской области завели уголовное дело по факту гибели 10-летнего ребёнка в Иртыше.