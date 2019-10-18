В Российском обществе диетологов оценили исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц

Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировала исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.

Она выразила мнение, что внимание нужно обращать не на количество съеденных яиц, а на их качество и способ приготовления. Эксперт рекомендует такие варианты, как всмятку, пашот, яичница или омлет.

«Холестерин из желтков, которым до сих пор пугают наших граждан, в тарелке не бывает «плохим» или «хорошим», а в яйцах ещё и компенсируется лецитином и холином, которые выводят «плохой» холестерин из организма», — сказала Денисенко.

В свою очередь, врач-диетолог Александр Немов в беседе с НСН отметил, что во всём нужна умеренность.

«Холестерин бывает двух видов: вредный и полезный. Наша печень ежесекундно вырабатывает холестерин, без него невозможно строить сосуды. Можно два-три яйца съедать в неделю, тем более когда человеку это вкусно, да на здоровье», — заявил он.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем потребляют в год на 20 яиц больше рекомендованной нормы.