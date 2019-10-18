В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.

«Россияне едят так много яиц, потому что они доступны по цене, вкусные. Кроме того, есть много вариантов блюд, которые можно из них сделать», — заявил он.

По его словам, у людей уже сложилась привычка.

Со своей стороны, диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News сказала, что не видит никакой проблемы.

«Чаще встречаются люди со скрытой непереносимостью куриных яиц. Я провожу диагностику и нередко вижу у них проблемы аутоиммунного характера, а также аллергические заболевания. Других причин тому нет, люди едят яйца с удовольствием — и пусть это делают», — сообщила она.

Как отметила эксперт, есть яйца ежедневно всё же не стоит, так как питание должно быть разнообразным.

Королёва считает, что если человек будет в течение недели употреблять от трёх до пяти яиц, то никаких проблем со здоровьем не будет.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем потребляют в год на 20 яиц больше рекомендованной нормы.