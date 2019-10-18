Мэр Новосибирска сравнил смерть школьницы с ЧП городского масштаба

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал смерть десятиклассницы в одной из школ города. По его словам, любой инцидент с участием ребёнка является ЧП городского масштаба.
Мэр Новосибирска сравнил смерть школьницы с ЧП городского масштаба
  • © Ростислав Нетисов
  • РИА Новости

«Считаю и всем даю установку, что любая трагедия, связанная с ребёнком в Новосибирске, рассматривается как ЧП городского масштаба», — приводит его слова портал Om1.ru.

17 октября в одной из школ Советского района Новосибирска было обнаружено тело ученицы десятого класса. Предположительно, девочка совершила самоубийство.

В связи с трагедией власти направили в учебное заведение специальную комиссию.

Ход расследования инцидента находится на контроле у уполномоченного по правам ребёнка региона Надежды Болтенко. 

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