Мэр Новосибирска сравнил смерть школьницы с ЧП городского масштаба
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- РИА Новости
«Считаю и всем даю установку, что любая трагедия, связанная с ребёнком в Новосибирске, рассматривается как ЧП городского масштаба», — приводит его слова портал Om1.ru.
17 октября в одной из школ Советского района Новосибирска было обнаружено тело ученицы десятого класса. Предположительно, девочка совершила самоубийство.
В связи с трагедией власти направили в учебное заведение специальную комиссию.
Ход расследования инцидента находится на контроле у уполномоченного по правам ребёнка региона Надежды Болтенко.