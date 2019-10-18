Названа причина пожара на плавбазе «Пётр Житников»

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Старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова заявила, что в ходе проверки на плавбазе «Пётр Житников» были выявлены нарушения правил безопасности, в отношении капитана возбуждено дело.
Названа причина пожара на плавбазе «Пётр Житников»
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«В отношении капитана-директора плавзавода «Пётр Житников» по представлению приморского транспортного прокурора внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении», — цитирует РИА Новости Барсукову.

Отмечается, что судовладельцу — генеральному директору АО ХК «Дальморепродукт» внесено представление.

23 сентября на плавучей базе «Пётр Житников» у острова Итуруп произошёл пожар.

30 сентября Росморречфлот завершил ликвидацию пожара на плавбазе.

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