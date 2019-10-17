В Ставрополе проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре
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Инцидент произошёл в среду, 16 октября. По предварительным данным, причиной возгорания могли быть короткое замыкание или оставленный включённым обогреватель.
Жертвами пожара стали пожилые мать и дочь.
«Следователи осмотрели место ЧП, родственники погибших уже опрошены, назначена судебно-медицинская экспертиза», — заявили в ведомстве.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Karelinform.ru сообщал, что в Карелии завели дело по факту гибели мужчины при пожаре.