В Ставрополе проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре

В Ставрополе организовали проверку по факту гибели двух человек при пожаре, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

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Инцидент произошёл в среду, 16 октября. По предварительным данным, причиной возгорания могли быть короткое замыкание или оставленный включённым обогреватель. Жертвами пожара стали пожилые мать и дочь. «Следователи осмотрели место ЧП, родственники погибших уже опрошены, назначена судебно-медицинская экспертиза», — заявили в ведомстве. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее Karelinform.ru сообщал, что в Карелии завели дело по факту гибели мужчины при пожаре.