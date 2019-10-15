Эксперт оценила предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ

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Эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова в беседе с ФАН оценила предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ.
Эксперт оценила предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Многие управляющие организации уже используют единый платёжный документ. В большинстве случаев граждане получают общую квитанцию. Отдельно люди оплачивают электроэнергию и газ», — заявила она.

Юнисова не исключила, что единая квитанция для всех услуг могла бы быть удобнее для потребителей.

Как отметила эксперт, платёжный документ должен содержать большое количество информации, чтобы гражданам было понятно.

Ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН оценил предложение ввести единую платёжку.

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