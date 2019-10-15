В Госдуме оценили Международные парламентские игры

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв в беседе с ФАН оценил Международные парламентские игры.
В Госдуме оценили Международные парламентские игры
  • РИА Новости

По его словам, это уникальный формат, который даёт много преимуществ по сравнению с более традиционными, официальными встречами.

«Нас объединяют стремление к победе и чувство причастности к команде. А это отличная стартовая точка для укрепления отношений между странами», — сказал Свищёв.

Он отметил, что проект с каждым годом привлекает всё больше участников из других стран.

Международные парламентские игры состоятся в Москве 18—20 октября. Ожидаются представители Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Хорватии, Киргизии, Франции, Монголии, Сербии, Словении, Германии и Индии.

Участники будут соревноваться в шести дисциплинах: мини-футболе, бильярде, настольном теннисе, большом теннисе, бадминтоне и шахматах.

Программа также включает культурные мероприятия, встречи и дискуссии.

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