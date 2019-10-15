Врач рассказала, как правильно мыть руки

Врач общей практики Анна Землянухина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как правильно мыть руки.

«Большинство инфекций убьёт обычное мыло. Но нужно помнить, что руки следует не просто споласкивать, а тщательно промывать, не забывать зону между пальцами, ногти», — заявила она.

По её словам, делать это надо каждый раз перед приёмом пищи, когда есть контакт рук с едой, а также после возвращения домой с улицы и общения с животными.

Как добавила Землянухина, чаще «болезнями грязных рук» страдают дети, но в группу риска могут попасть и взрослые.

Ранее, как сообщал Inforeactor, Роспотребнадзор напомнил о важности частого мытья рук.