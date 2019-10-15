Роскачество отчиталось о результатах проверки микроволновок
- © Viktor Pogontsev/Russian Look
- globallookpress.com
По итогам тестов специалисты не нашли зависимости эксплуатационных свойств СВЧ-печей от их типа, цены или бренда.
Эксперты также выяснили, что самая дорогая техника продемонстрировала не лучший результат, например, в испытаниях удобства, а высокие показатели были у приборов среднего ценового диапазона.
В тестах участвовали 55 печей от 16 брендов. Их оценивали по 154 показателям.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Роскачестве составили рейтинг мобильных мессенджеров.