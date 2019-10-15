В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье

Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке СК России.

«По предварительной версии причиной трагедии стал неисправный титан в одной из квартир», — заявила старший помощник руководителя Следственного управления СК по Приморскому краю Аврора Римская.

При этом водонагреватель находился не квартире погибшей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России.

Ранее глава Шкотовского района Виктор Михайлов сообщил, что обрушение дома произошло из-за взрыва боеприпаса.

URA.RU также информировало, что в Североуральске начали проверку после травмирования подростка при обрушении козырька подъезда многоквартирного дома.