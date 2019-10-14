В Волгограде вынесли приговор охраннику торгового центра по делу о ложном минировании

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор 24-летнему охраннику торгового центра по делу о ложном минировании. Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.

Инцидент произошёл 31 января 2019 года. Из показаний молодого человека следует, что он поругался со своей девушкой во время телефонного разговора.

«Увидев в новостной ленте информацию об эвакуации людей из учреждений и торговых центров в связи с сообщениями о готовящихся террористических актах, он решил совершить звонок с мобильного телефона и сообщить о взрывном устройстве в ТРЦ, надеясь, что магазин, в котором он проходил стажировку, закроют и он сможет направиться к своей девушке для выяснения отношений», — заявили в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Охранника пораньше домой не отпустили, а сотрудникам правоохранительных органов наряду с другими объектами пришлось обследовать помещения ТРЦ. Взрывных устройств обнаружено не было.

Подсудимый признал вину в полном объёме. Он получил 2,5 года лишения свободы условно. Вердикт в законную силу ещё не вступил.

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