Лавров назвал самым приятным в учёбе стройотряды и капустники

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» к 75-летию МГИМО назвал самыми приятными воспоминаниями о времени обучения в университете работу в стройотрядах и участие в капустниках.

«Самым сложным, наверное, было заставить себя во время сессии начать готовиться к экзаменам. Самым приятным были стройотряды и, конечно, наши знаменитые капустники. Тогда на курсе учились в основном юноши», — приводит сайт МИД слова Лаврова.

Он отметил, что вечера были регулярными и популярными.

«К нам приходили девушки из Института иностранных языков им. М. Тореза (МГЛУ). Дружили университетами», — добавил министр.

Ранее журнал «Русский пионер» опубликовал новое стихотворение Сергея Лаврова.