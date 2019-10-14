Лавров назвал самым приятным в учёбе стройотряды и капустники
- РИА Новости
«Самым сложным, наверное, было заставить себя во время сессии начать готовиться к экзаменам. Самым приятным были стройотряды и, конечно, наши знаменитые капустники. Тогда на курсе учились в основном юноши», — приводит сайт МИД слова Лаврова.
Он отметил, что вечера были регулярными и популярными.
«К нам приходили девушки из Института иностранных языков им. М. Тореза (МГЛУ). Дружили университетами», — добавил министр.
Ранее журнал «Русский пионер» опубликовал новое стихотворение Сергея Лаврова.