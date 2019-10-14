Лавров назвал самым приятным в учёбе стройотряды и капустники

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» к 75-летию МГИМО назвал самыми приятными воспоминаниями о времени обучения в университете работу в стройотрядах и участие в капустниках.
Лавров назвал самым приятным в учёбе стройотряды и капустники
  • РИА Новости

«Самым сложным, наверное, было заставить себя во время сессии начать готовиться к экзаменам. Самым приятным были стройотряды и, конечно, наши знаменитые капустники. Тогда на курсе учились в основном юноши», — приводит сайт МИД слова Лаврова.

Он отметил, что вечера были регулярными и популярными.

«К нам приходили девушки из Института иностранных языков им. М. Тореза (МГЛУ). Дружили университетами», — добавил министр.

Ранее журнал «Русский пионер» опубликовал новое стихотворение Сергея Лаврова.

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