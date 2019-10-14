В Магаданской области проводят проверку по факту гибели бывшего главврача районной больницы

В Магаданской области организовали проверку по факту гибели бывшего главного врача Сусуманской районной больницы.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По предварительной информации, вечером 10 октября мужчину госпитализировала скорая помощь. Спасти жизнь коллеги медикам не удалось.

«В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, устанавливают его очевидцев, для выяснения причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске суд арестовал двух врачей по делу о смерти пациента.