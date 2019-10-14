В Крыму проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими и тремя пострадавшими

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В Крыму организовали проверку по факту ДТП с двумя погибшими и тремя пострадавшими, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России.
В Крыму проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими и тремя пострадавшими
  • РИА Новости

По имеющимся данным, водитель Volkswagen Transporter, направлявшийся по трассе Керчь — Симферополь, не выбрал безопасную скорость движения, совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Tiguan, после чего произошло столкновение с Mersedes Benz.

«В результате ДТП были смертельно травмированы водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Transporter, а также трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП с автобусом в Челябинской области погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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