В Крыму проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими и тремя пострадавшими
- РИА Новости
По имеющимся данным, водитель Volkswagen Transporter, направлявшийся по трассе Керчь — Симферополь, не выбрал безопасную скорость движения, совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Tiguan, после чего произошло столкновение с Mersedes Benz.
«В результате ДТП были смертельно травмированы водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Transporter, а также трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести», — заявили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП с автобусом в Челябинской области погиб один человек, ещё пятеро пострадали.