В Петербурге нашли 50 нелегальных такси в результате рейда

В Санкт-Петербурге нашли 50 нелегальных такси в результате рейда, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по городу и области.

Представители дорожной полиции проверили свыше 400 машин, в том числе агрегаторов такси.

К административной ответственности привлечены 117 водителей. 50 автомобилей оказывали услуги такси без лицензии. В отношении владельцев составили 53 административных протокола.

Всего за осенние месяцы проверено свыше 3,5 тыс. машин. За нарушения привлечены более тысячи водителей.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что общий объём рынка нелегального такси в России оценили в 101 млрд рублей, что на 35% больше по сравнению с 2017 годом.