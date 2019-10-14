В центре Москвы ликвидировали семь объектов долгостроя с начала года
- РИА Новости
«По одному объекту из семи обеспечен ввод в эксплуатацию, на пяти объектах возобновлены работы, а ещё один объект был исключён, потому что там был изменён вид работ на «капитальный ремонт», — заявил глава департамента Сергей Лёвкин.
Он напомнил, что в столице работают над сокращением объектов незавершённого строительства с 2011 года. С этого времени на территории округа обнаружено 220 объектов долгостроя.
«При этом на сегодняшний день из перечня долгостроев исключён 181 объект», — добавил Лёвкин.
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