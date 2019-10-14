В центре Москвы ликвидировали семь объектов долгостроя с начала года

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В Центральном административном округе столицы ликвидировали семь объектов долгостроя с начала 2019 года, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.
В центре Москвы ликвидировали семь объектов долгостроя с начала года
  • РИА Новости

«По одному объекту из семи обеспечен ввод в эксплуатацию, на пяти объектах возобновлены работы, а ещё один объект был исключён, потому что там был изменён вид работ на «капитальный ремонт», — заявил глава департамента Сергей Лёвкин.

Он напомнил, что в столице работают над сокращением объектов незавершённого строительства с 2011 года. С этого времени на территории округа обнаружено 220 объектов долгостроя.

«При этом на сегодняшний день из перечня долгостроев исключён 181 объект», — добавил Лёвкин.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Якутии направят 60 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья.

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