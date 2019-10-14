Начались отборочные этапы Московской олимпиады школьников

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В столице начались отборочные этапы Московской олимпиады школьников. К участию приглашаются учащиеся с 5-го по 11-й класс. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Начались отборочные этапы Московской олимпиады школьников
  • РИА Новости

Состязания пройдут по 21 направлению, в том числе по математике, истории и химии. Кроме того, будут предметы, которых нет в школьной программе, к примеру лингвистика и робототехника.

«По большинству направлений отборочные этапы проводятся дистанционно. Чтобы принять участие, достаточно выбрать предмет на сайте олимпиады и зарегистрироваться», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

17 направлений столичной олимпиады школьников входят в перечень олимпиад Министерства науки и высшего образования России.

Ранее НСН сообщала, что столичные школьники выиграли 18 медалей на международных олимпиадах.

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