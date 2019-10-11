Студенческая олимпиада «Я — профессионал» получила более 100 тысяч заявок
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Отмечается, что это один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиаду реализуют при поддержке Министерства науки и высшего образования.
В нынешнем учебном году её проводят по 68 направлениям — от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук.
Заявки принимаются от студентов бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Регистрация проходит до 18 ноября.
Отборочный онлайн-этап начнётся 22 ноября. Те, кто справится с заданиями и пройдёт дополнительный конкурс, смогут попасть на профильные зимние школы.
Финалисты попадут на заключительный очный этап. Победителей олимпиады назовут весной.
Ранее телеканал «360» сообщал о молодёжном форуме «Я — гражданин Подмосковья».