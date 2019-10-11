В Москве рассказали о дизайне наземных павильонов станции БКЛ «Мнёвники»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
«Поскольку станция находится в районе новой застройки, её наземные павильоны должны быть видны и узнаваемы издалека. Архитекторы предложили выполнить их в виде остеклённого периптера с колоннами сложного авторского профиля», — заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
По его словам, внутреннее пространство станции будет светлым и лёгким.
Окончание строительства намечено на 2021 год.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».