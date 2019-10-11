В Совфеде прокомментировали ситуацию с качеством питьевой воды в магазинах

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с качеством питьевой воды в магазинах.

«Необходимо создание баланса производства и потребления. Мы должны чётко знать, сколько воды добывается из скважин и сколько поставляется на прилавки. Если на прилавки поставляется больше, то это фальсификат и контрафакт», — заявил он.

По его мнению, необходимо создать базу всех эталонов питьевой воды.

Кроме того, полагает сенатор, требуется создать цифровую маркировку, которая позволит отслеживать воду от производства до поступления потребителю.

«Если в маркировке есть несоответствия, то товар просто не пробьётся в кассе магазина», — добавил Митин.

Ранее Минпромторг отреагировал на заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки.

Телеканал «360» сообщал, что Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Подмосковье.