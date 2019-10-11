СК возбудил дело в связи с избиением девочки в Ижевске

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Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения девочки сверстниками в Ижевске.
СК возбудил дело в связи с избиением девочки в Ижевске
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев из хулиганских побуждений 16-летней девушке (ст. 116 УК России)», — указывается в заявлении.

В ходе расследования установлено, что инцидент произошёл в вечернее время 28 сентября 2019 года в лесопосадке вблизи дома №43 по улице Салютовская. Личности непосредственных участников драки установлены, остальные причастные устанавливаются.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.

10 октября газета «Взгляд» писала, что следователи проверяют информацию об избиении девочки-подростка сверстницами в Ижевске.

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