СК возбудил дело в связи с избиением девочки в Ижевске

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения девочки сверстниками в Ижевске.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев из хулиганских побуждений 16-летней девушке (ст. 116 УК России)», — указывается в заявлении.

В ходе расследования установлено, что инцидент произошёл в вечернее время 28 сентября 2019 года в лесопосадке вблизи дома №43 по улице Салютовская. Личности непосредственных участников драки установлены, остальные причастные устанавливаются.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.

10 октября газета «Взгляд» писала, что следователи проверяют информацию об избиении девочки-подростка сверстницами в Ижевске.