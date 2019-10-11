Суд не стал арестовывать имущество организаторов акций в Москве

Черёмушкинский суд Москвы не стал удовлетворять ходатайство прокуратуры об аресте имущества организаторов несогласованных акций 27 июля и 3 августа.

«Суд 9 сентября отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер по иску (о компенсации убытков. — RT)», — сообщили РИА Новости в суде.

Ранее суд взыскал почти 55 тыс. рублей с организаторов несогласованной акции в Москве 27 июля по иску Московского метрополитена.

В середине августа сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам акции в связи с массовыми беспорядками.