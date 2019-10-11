В Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро

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Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв в беседе с «Российской газетой» рассказал о планах по продлению радиальных линий столичного метрополитена.
В Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Работы по продлению Люблинско-Дмитровской ветки к посёлку Северному уже стартовали. Этот участок пройдёт вдоль Дмитровского шоссе и снизит транспортную нагрузку как этой магистрали, так и прилегающих улиц — Широкой и Череповецкой», — заявил он.

По его словам, там запланированы три новые станции — «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех».

Как отметил Бочкарёв, Сокольническая линия пройдёт дальше в ТиНАО — от «Коммунарки» до станции Потапово. Рабочее название станции — «Новомосковская». Её построят в районе пересечения автотрассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с улицей Александры Монаховой.

«В настоящее время ведётся работа по утверждению проекта планировки этой территории», — добавил глава департамента.

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