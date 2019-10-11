Рособрнадзор проведёт пробный мониторинг качества дошкольного образования в регионах
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Основой проверки стало изучение отечественного и зарубежного опыта исследований качества дошкольного образования, государственных систем его оценки и мониторинга, результатов апробации в России международного инструментария оценки Ecers-R.
Как заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, общие подходы помогут сократить регулярное воздействие на образовательные организации и повысить прозрачность контрольных процедур.
По итогам проверки в декабре будет подготовлен отчёт.
Ранее директор Приморской средней школы Быковского района Волгоградской области Любовь Чижова в беседе со «Взглядом» прокомментировала открытие центра «Точка роста».