Рособрнадзор проведёт пробный мониторинг качества дошкольного образования в регионах

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Рособрнадзор в октябре — ноябре проведёт пробный мониторинг качества дошкольного образования в 21 регионе, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
Рособрнадзор проведёт пробный мониторинг качества дошкольного образования в регионах
  • Pixabay

Основой проверки стало изучение отечественного и зарубежного опыта исследований качества дошкольного образования, государственных систем его оценки и мониторинга, результатов апробации в России международного инструментария оценки Ecers-R.

Как заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, общие подходы помогут сократить регулярное воздействие на образовательные организации и повысить прозрачность контрольных процедур.

По итогам проверки в декабре будет подготовлен отчёт.

Ранее директор Приморской средней школы Быковского района Волгоградской области Любовь Чижова в беседе со «Взглядом» прокомментировала открытие центра «Точка роста».

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