Губернатор Тюменской области встретился с замминистра экономики Киргизии

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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с заместителем министра экономики Киргизии Эльдаром Алишеровым, сообщает kp.ru.
Губернатор Тюменской области встретился с замминистра экономики Киргизии
  • РИА Новости
  • © Cергей Русанов

Как заявил Алишеров, Тюменская область — как торговый хаб России, способный связать соседние регионы с республикой.

«Для этого рассматриваем возможность создания оптово-распределительных центров на нашей территории, увязав их с такими же центрами в вашем регионе. Вы находитесь в удобном геоэкономическом положении, на перекрёстке федеральных трасс, которые связывают Запад, Восток и Север», — сказал он.

Со своей стороны, Моор отметил, что у области и республики есть все возможности для расширения сотрудничества.

По его словам, регион готов оперативно работать в этом направлении.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией из Швейцарии.

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