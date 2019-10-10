Губернатор Тюменской области встретился с замминистра экономики Киргизии
- РИА Новости
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Как заявил Алишеров, Тюменская область — как торговый хаб России, способный связать соседние регионы с республикой.
«Для этого рассматриваем возможность создания оптово-распределительных центров на нашей территории, увязав их с такими же центрами в вашем регионе. Вы находитесь в удобном геоэкономическом положении, на перекрёстке федеральных трасс, которые связывают Запад, Восток и Север», — сказал он.
Со своей стороны, Моор отметил, что у области и республики есть все возможности для расширения сотрудничества.
По его словам, регион готов оперативно работать в этом направлении.
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