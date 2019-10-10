Росстандарт призвал выработать стандарт крафтового пива

Глава Росстандарта Алексей Абрамов призвал производителей крафтового пива самостоятельно выработать стандарт для напитка.

«Производителям крафтового пива нужно… объединиться в сообщество, которое сможет сформулировать чёткие требования к самим себе», — приводит слова Абрамова ТАСС.

Он подчеркнул, что впоследствии может быть создан комитет, где будут вырабатываться «добровольные технические требования на основе консорциума».

Ранее в Росстандарте заявили RT, что в России может прекратиться производство крафтового пива в связи со вступлением в силу с 2021 года нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

В ведомстве отметили, что, согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.

Пивовар Павел Ольшанский, комментируя заявление Росстандарта о возможном исчезновении крафтового пива в России, сказал, что закон не регулирует крафтовое пивоварение, так как в законодательных актах нет соответствующего понятия.