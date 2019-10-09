Спасатели рассказали, что делать заблудившимся в лесу

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В МЧС рассказали, что делать заблудившимся в лесу, сообщает Nation News.
Спасатели рассказали, что делать заблудившимся в лесу
  • РИА Новости

В первую очередь рекомендуется сохранять спокойствие и не паниковать. Желательно сориентироваться на местности и, если есть мобильный телефон, незамедлительно позвонить в службу спасения.

Если аккумулятор разрядился, то лучше не продолжать движение ночью и не пытаться самостоятельно выбраться из леса. В ведомстве советуют найти сухое место на возвышенности и переночевать там. Нельзя заходить на звериные тропы или вглубь леса.

Рекомендуется пить больше воды и не употреблять в пищу незнакомые растения.

По возможности нужно развести костёр, дым от которого способен подняться выше деревьев, и вероятность того, что заблудившегося заметят, вырастет.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в МЧС дали рекомендации для безопасного похода в лес.

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