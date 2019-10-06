Российские вузы приняли участие в образовательной выставке в Сирии

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Представители 19 вузов, в том числе двух федеральных, приняли участие во Второй Ближневосточной выставке российских университетов, которая прошла в Сирии и Ливане

«В нашей выставке под лозунгом «Россия — новые возможности для высшего образования» приняли участие 19 российских университетов», — цитирует ТАСС представителя Россотрудничества в Бейруте Вадима Зайчикова.

Он отметил, что было представлено более 250 направлений подготовки и специальностей.

Зайчиков добавил, что в выстаовчных мероприятиях в Сирии приняли участие 2,8 тыс. человек, в Ливане — 3,5 тыс. человек.

11 сентября сообщалось, что в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.

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