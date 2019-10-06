Исследование: женщины чаще покупают смартфоны в кредит

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Женщины чаще мужчин берут кредит на покупку смартфонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

Отмечается, что исследование основано на данных с августа 2018 года по конец августа 2019 года о заявках на POS-кредиты на смартфоны в банке «Русский Стандарт».

«Согласно статистике банка, женщины чаще, чем мужчины оформляют заявки на смартфоны в кредит», — указано в тексте.

Уточняется, что на долю женщин пришлось 51% всех оформленных заявок в банке «Русский стандарт».

Также сообщается, что наиболее активно покупают смартфоны в кредит клиенты в возрасте 26-35 лет.

23 августа газета «Известия» сообщала, что продажи планшетов в России упали на четверть в первой половине 2019 года.

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