В Нижегородской области проводят проверку по факту нападения на егеря

В Краснобаковском районе проводят доследственную проверку по факту нападения на егеря, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительной информации, утром 28 сентября старший егерь Краснобаковского отделения Нижегородского общества охотников и рыболовов остановил автомобиль «Нива» для проверки документов.

В машине было пять человек. Произошёл конфликт, в результате которого пострадавший обратился за медицинской помощью.

Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели дело по факту гибели мужчины на охоте.