В Нижегородской области проводят проверку по факту нападения на егеря

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В Краснобаковском районе проводят доследственную проверку по факту нападения на егеря, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.
В Нижегородской области проводят проверку по факту нападения на егеря
  • РИА Новости

По предварительной информации, утром 28 сентября старший егерь Краснобаковского отделения Нижегородского общества охотников и рыболовов остановил автомобиль «Нива» для проверки документов.

В машине было пять человек. Произошёл конфликт, в результате которого пострадавший обратился за медицинской помощью.

Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели дело по факту гибели мужчины на охоте.

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