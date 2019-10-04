В Нижегородской области проводят проверку по факту нападения на егеря
- РИА Новости
По предварительной информации, утром 28 сентября старший егерь Краснобаковского отделения Нижегородского общества охотников и рыболовов остановил автомобиль «Нива» для проверки документов.
В машине было пять человек. Произошёл конфликт, в результате которого пострадавший обратился за медицинской помощью.
Устанавливаются обстоятельства инцидента.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели дело по факту гибели мужчины на охоте.