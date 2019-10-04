В Совфеде прокомментировали предложение узаконить термин «коррупционное правонарушение»
- РИА Новости
Как заявил сенатор, в законе «О противодействии коррупции» такое определение отсутствует, что приводит к спорным ситуациям.
«Закон работает уже более десяти лет, но существуют правовые неточности, которые иногда препятствуют его эффективному применению», — считает Александров.
По его словам, чтобы наказать человека, его деяния должны подпасть под конкретное определение.
К «коррупционным правонарушениям» могут быть отнесены действия, за которые предусмотрена уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая ответственность.
Законопроект направлен в регионы.
Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что в 2019 году было выявлено 140 379 коррупционных нарушений.