В Совфеде прокомментировали предложение узаконить термин «коррупционное правонарушение»

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал своё предложение узаконить термин «коррупционное правонарушение».

Как заявил сенатор, в законе «О противодействии коррупции» такое определение отсутствует, что приводит к спорным ситуациям.

«Закон работает уже более десяти лет, но существуют правовые неточности, которые иногда препятствуют его эффективному применению», — считает Александров.

По его словам, чтобы наказать человека, его деяния должны подпасть под конкретное определение.

К «коррупционным правонарушениям» могут быть отнесены действия, за которые предусмотрена уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая ответственность.

Законопроект направлен в регионы.

Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что в 2019 году было выявлено 140 379 коррупционных нарушений.