Прокуратура рассказала о результатах проверки по факту травмирования ребёнка на батуте в Башкирии

Прокуратура башкирского города Октябрьский рассказала о результатах проверки по факту травмирования ребёнка на батуте, сообщает Mkset.ru.

Инцидент произошёл в мае в батутном центре, расположенном в торгово-развлекательном комплексе. Десятилетняя девочка спрыгнула в отсек с мягкими кубиками, ударилась о дно конструкции и получила травмы.

Прокуроры выявили нарушения требований технических регламентов и пожарной безопасности. В отношении предпринимателя завели производство по делу об административном правонарушении. Владельца батута оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка в батутном парке.