Прокуратура рассказала о результатах проверки по факту травмирования ребёнка на батуте в Башкирии

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Прокуратура башкирского города Октябрьский рассказала о результатах проверки по факту травмирования ребёнка на батуте, сообщает Mkset.ru.
Прокуратура рассказала о результатах проверки по факту травмирования ребёнка на батуте в Башкирии
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в мае в батутном центре, расположенном в торгово-развлекательном комплексе. Десятилетняя девочка спрыгнула в отсек с мягкими кубиками, ударилась о дно конструкции и получила травмы.

Прокуроры выявили нарушения требований технических регламентов и пожарной безопасности. В отношении предпринимателя завели производство по делу об административном правонарушении. Владельца батута оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка в батутном парке.

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