В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
При этом дежурные силы противовоздушной обороны выполнили 27 вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолётов-разведчиков.
«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — говорится в публикации.
Ранее в Минобороны России сообщили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождали ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.