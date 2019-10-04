В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 42 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

При этом дежурные силы противовоздушной обороны выполнили 27 вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолётов-разведчиков.

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны России сообщили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождали ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.