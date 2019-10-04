В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Короткая ссылка
В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 42 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

При этом дежурные силы противовоздушной обороны выполнили 27 вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолётов-разведчиков.

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны России сообщили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождали ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить