СК возбудил дело по факту гибели подростка в Ленобласти

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка в Ленинградской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, с 16 сентября по 1 октября скончавшийся проходил стационарное лечение в одном из детских медицинских центров Санкт-Петербурга, откуда был выписан на амбулаторное лечение, а 2 октября его состояние резко ухудшилось и он умер.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России («причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — указывается в заявлении.

Следователи полагают, что подросток погиб в результате ненадлежащего исполнения «неустановленными медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей по своевременному установлению диагноза и тяжести состояния здоровья несовершеннолетнего».

Ранее газета «Реальное время» писала, что следователи направили в суд уголовное дело об избиении 17-летнего подростка во дворе на улице Вагапова в Казани.

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